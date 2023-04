Porta Elisa News



Maraia: "Vogliamo vincere, niente cali di concentrazione"

sabato, 22 aprile 2023, 16:46

Ultima conferenza stampa pre gara (della stagione regolare) per mister Maraia che domani dovrà fare a meno di tanti rossoneri: "La partita di sabato scorso è passata, l'abbiamo analizzata, ci rimane in positivo come è stata interpretata e in negativo il risultato. Vogliamo concludere bene questo campionato e con una vittoria che ci manca da tanto tempo, dobbiamo riassaporarla, poi dovremo cercarla in tutti i modi nel turno successivo. Non voglio vedere abbassamenti di concentrazione e di attenzione, perché è una preparazione alla gara successiva: dopo questa inizia un percorso diverso, ci deve servire per mantenere se non aumentare il livello di concentrazione".

"Turn over? Abbiamo parecchi acciaccati, ne sono successe parecchie, nessuna gravissima ma che costringono i ragazzi a doversi fermare. Dobbiamo cercare di capire cosa giocarci, vedremo, ma tra gli infortunati e i diffidati abbiamo tante giocatori, ma siamo in grado chi scenderà in campo di giocare al meglio, anche se qualcosa dovremo concedere. Play off a rischio slittamento? Non è positivo, ne sono convinto, perché potremmo slittare di una o due settimane, non c'è ufficialità, ma certo stare fermi alcune settimane sarebbe un problema per tutti. Si arriva solo ora a prendere decisioni quando ci sarebbe stato tutto il tempo per prenderle... Ci attendiamo un buon pubblico, ma dobbiamo regalare loro una vittoria anche per spingere i tifosi per la gara successiva, troppe volte ci è mancata la scintilla e mi spiace tantissimo".