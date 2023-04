Maraia: "E' la risposta della squadra a qualche critica"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 1 aprile 2023, 20:02

L'attaccante al quarto centro in rossonero inventa un gol prodezza che riequilibra il match. De Maria, esordio molto positivo, ma si notano anche la coppia centrale e il centrocampo regge bene l'urto avversario: le pagelle di Gazzetta

sabato, 1 aprile 2023, 17:09

Rossoneri impegnati nella difficile trasferta in Romagna contro una formazione ancora in lotta per la promozione diretta: Fabbrini sfiora il gol in avvio, poi sblocca Celiento ma Panico raddrizza la partita con un gol spettacolare

venerdì, 31 marzo 2023, 17:26

Rossoneri che nello spazio di due settimane dovranno affrontare in sequenza Cesena, Entella e Carrarese: in Romagna, Maraia potrebbe tornare al centravanti di peso e spostare Visconti a centrocampo, la probabile formazione

venerdì, 31 marzo 2023, 14:13

Il tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Cesena: "Sono in lotta per il grande obiettivo e in un contesto con un grande pubblico, aspetti che però non ci devono condizionare, anzi devono essere stimolanti anche per noi. Abbiamo anche noi il nostro obiettivo da raggiungere e meritare"