Coletta, rientro alla grande

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 6 aprile 2023, 23:16

Il tecnico rossonero: "Contro le grandi, a parte a Reggio Emilia, la squadra ha sempre fatto prestazioni importanti, me lo immaginavo anche oggi, poi chiaro che può uscire fuori l'episodio che ti può condannare. E poi c'è il valore dell'avversario. Bravo Coletta a rientrare così"

giovedì, 6 aprile 2023, 20:16

Rossoneri impegnati contro i liguri capoclassifica: Maraia conferma la squadra di Cesena inserendo Coletta e Alagna al posto degli squalificati Cucchietti e Quirini. Occasione per gli ospiti con Reali, Markaj e Paolucci, per rossoneri è Panico a rendersi pericoloso

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:23

La partita tra Carrarese e Lucchese di sabato 15 aprile sarà oggetto di provvedimenti restrittivi. L'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive ha deciso che sarà la questura di Massa a decidere il numero dei biglietti per i tifosi rossoneri anche nel settore ospiti

mercoledì, 5 aprile 2023, 17:39

I rossoneri tornano in campo contro la capolista Entella lanciata verso la promozione per cercare di consolidare la posizione play off a tre giornate dal termine: la probabile formazione