La Lucchese prova a confermarsi ammazzagrandi

mercoledì, 5 aprile 2023, 17:39

di diego checchi

La Lucchese ritorna in campo contro la capolista Entella per cercare di fare un'ottima prestazione e di consolidare un posto nei playoff. E' questo l'obbiettivo che dovrà avere la squadra di Maraia domani sera alle ore 20:30 al Porta Elisa. C'è da sottolineare però che gli avversari dei rossoneri sono in un ottimo momento e condividono il primato in classifica con la Reggiana a quota 74. La squadra di Volpe ha un organico di tutto rispetto ma la Lucchese non sarà certamente una vittima sacrificale ma cercherà di rendere cara la pelle e di fare gare come quelle con il Cesena e Carrarese.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Cucchietti e Quirini squalificati quindi dopo veramente tanto tempo, il titolare tra i pali è Jacopo Coletta che ormai si è ripreso alla grande dall'infortunio al ginocchio e aspettava soltanto il suo momento per tornare protagonista. A destra con ogni probabilità ci sarà Alagna, con De Maria che verrà confermato a sinistra e Tiritiello e Benassai in zona centrale. A centrocampo Franco dovrebbe essere il playmaker con Mastalli e Tumbarello o Visconti ai suoi lati, mentre in zona attacco non sembra essere previsto l'attaccante centrale forte fisicamente ma si va verso la conferma del tridente dell'ultima partita, con Panico, Fabbrini e Bruzzaniti. Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3). 1 Coletta, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 97 De Maria, 24 Mastalli, 16 Franco, 8 Tumbarello, 17 Bruzzaniti, 10 Panico, 31 Fabbrini. A disp. 12 Galletti, 5 Bachini, 18 D'Ancona, 26 Merletti, 19 Visconti, 4 Ferro, 35 Di Quinzio, 21 D'Alena, 9 Romero, 11 Bianchimano, 91 Ravasio.