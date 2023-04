Porta Elisa News



Tre gare al traguardo: la Lucchese più vicina ai play off

domenica, 2 aprile 2023, 18:00

La gara di Cesena, anche se forse non ce n'era di bisogno, ha riconfermato i rimpianti di tutti coloro che hanno sempre pensato che la Lucchese potesse occupare una posizione di classifica migliore di quella realmente ricoperta: a conti fatti, contro le prime della classe, i rossoneri non hanno mai sfigurato, a riprova che, prima di tutto, i punti persi lo sono stati per una combinazione di fattori nei quali è presente anche l'incapacità di rimanere concentrati. Sono tanti i punti in più che potevano essere nel carniere, ma a questo punto della stagione, a tre gare dalla fine del campionato regolare, rischia solo di essere un esercizio sterile il ricordarlo.

Davanti a loro, i rossoneri hanno comunque la possibilità di centrare i play off, se possibile non dall'ultimo posto, considerando le disavventure del Siena e lo scartamento ridotto con cui procede il Rimini. Attenzione comunque alla Recanatese e alla Fermana, che non sono ancora fuori dai giochi. Gli uomini di Maraia, dopo il bel pari in Romagna, avranno l'obbligo di ripetersi (come prestazione, il risultato è un altro discorso) anche contro la lanciatissima Entella che ha completato la sua rimonta sulla Reggiana e che, in virtù degli scontri diretti, nel caso di tre vittorie in tre gare sarebbe automaticamente in Serie B. Per la Lucchese, quello di giovedì, è un impegno di difficoltà massima, ma cogliere un altro risultato positivo vorrebbe davvero essere a un passo dai play off. Ormai a pochi punti.