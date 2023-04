Ufficiale: i play off slittano all'11 maggio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 27 aprile 2023, 16:43

Il procuratore federale della Figc ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il club bianconero per il mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps: una ulteriore penalità è destinata a cambiare la classifica del girone B della Serie C e la griglia play off

giovedì, 27 aprile 2023, 08:37

I rossoneri stanno continuando la preparazione, ben consci che domenica non ci sarà nessuna gara play off e così, probabilmente, per ancora qualche tempo. Tutti attendono chiarimenti da Figc e Lega Pro, che proprio oggi si riunirà nuovamente per esaminare la situazione

martedì, 25 aprile 2023, 17:37

I rossoneri si sono ritrovati per riprendere la preparazione in un clima di assoluta incertezza, vista la piega che sta prendendo la disputa dei play off. Andrea Bianchimano, alle prese con un problema alla schiena che lo ha praticamente bloccato, ha invece terminato la sua stagione

lunedì, 24 aprile 2023, 13:13

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per oggi ed ha stabilito che nel corso della prossima riunione di Consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali...