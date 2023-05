Porta Elisa News



Figc, ecco i criteri ripescaggio e riammissioni

martedì, 30 maggio 2023, 19:56

Le normative relative alla partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2023-24, le norme di tesseramento per calciatori e calciatrici extracomunitari e le procedure e i criteri di riammissione e ripescaggio nei campionati professionistici. Questi alcuni degli argomenti trattati nel corso del Consiglio Federale che si è svolto oggi, martedì 30 maggio.

In apertura, il presidente Gabriele Gravina ha rivolto i migliori auguri alle squadre italiane impegnate nelle finali delle coppe europee e si è congratulato con il Napoli per la vittoria dello scudetto, con l’Inter per il successo in Coppa Italia, con il Frosinone e il Genoa per la promozione in Serie A e con il Catanzaro, la Reggiana e la Feralpisalò per la promozione in Serie B. Con riferimento a quest’ultima, tenuto conto del ruolo di Giuseppe Pasini quale consigliere federale, il presidente federale ha informato il Consiglio che la Lega Pro provvederà alla sua sostituzione a seguito della decadenza dall’1 luglio 2023. Il presidente federale ha, inoltre, annunciato che con la nuova stagione sportiva la FIGC si farà promotrice di un contenuto editoriale, le cui modalità di distribuzione saranno decise nelle prossime settimane anche di concerto con l’Aia, incentrato sull’utilizzo del Var. Negli ultimi giorni, la Federazione ha girato una puntata pilota con l’audio tra arbitro in campo e Var con l’obiettivo di rendere pubblici alcuni highlights sui canali digital ufficiali della FIGC a scopo formativo e informativo di tutti gli appassionati sull’utilizzo della tecnologia applicata al gioco del calcio secondo il regolamento approvato dall’Ifab.

Il Consiglio Federale ha dato delega al Presidente federale, di concerto con i vice presidenti e i presidenti della Lega di A, della Lega B e della Lega Pro, per definire le normative relative alla partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2023-24. Per ciò che riguarda invece i tesseramenti di extracomunitari, il Consiglio ha approvato i provvedimenti con validità annuale: in ambito maschile ricalcano quanto già previsto in merito nell’attuale stagione sportiva, in ambito femminile è stato allineato a quanto previsto per la società di Serie A maschile. Il Consiglio ha inoltre approvato criteri e termini per le riammissioni ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, che ricalcano, nella parte dei requisiti, quelli delle precedenti stagioni con la sola eccezione per il divieto di deroghe infrastrutturali. Lo stesso ha fatto per le procedure e i criteri dei ripescaggi nei campionati professionistici.



Su indicazione dell’AIA, il Consiglio ha provveduto alla sostituzione del dimissionario Duccio Baglioni con Katia Senesi quale componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico. Inoltre, è stato nominato Alberto Zaroli quale membro del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico in luogo del dimissionario Carlo Pacifici.