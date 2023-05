La Lega Pro comunica gli orari dei play off

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 8 maggio 2023, 17:47

Prosegue la preparazione dei rossoneri che anche quest'oggi si sono ritrovati al Porta Elisa: Maraia valuta gli accorgimenti in chiave anti-Ancona: non sono da escludere alcuni cambi

lunedì, 8 maggio 2023, 16:11

ll Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Siena con altri 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva: i bianconeri sono fuori dai play off, al loro posto la Recanatese che incontrerà il Gubbio

domenica, 7 maggio 2023, 13:11

Il tecnico ha tutti gli uomini a disposizione, con l'eccezione del lungodegente Bianchimano, e sta valutando il da farsi in almeno due zone del campo: nel mezzo e in avanti, dove le alternative non mancano e dove potrebbero esserci alcune sorprese nell'undici di base

sabato, 6 maggio 2023, 15:54

L'Ancona comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Ancona – Lucchese, in programma giovedì 11 maggio alle ore 18, di fatto ufficializzando l'orario sinora rimasto incerto, valida per il 1° turno dei playoff: ecco dove acquistarli