"La Lucchese torna in città": cresce l'attesa

mercoledì, 24 maggio 2023, 07:40

Poco più di 24 ore e poi sarà festa, festa per il 118 compleanno della Lucchese, festa per l'apposizione (finalmente) della targa che ricorda la fondazione della società dietro il coro di San Michele, festa per le celebrazioni che si terranno al Teatro del Giglio e che vedranno protagonisti alcuni dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni: da Morgia a Donatelli, da Carruezzo a Nolé, da Di Vito a Coletta.

Il programma prevede prima la scopertura della targa alle ore 17,30, poi, tutti in teatro dove ci sarà un vero e proprio bagno di rossoneri. Per accedervi, basterà munirsi dell'ingresso gratuito che è ritirabile da oggi alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle ore 10 di mercoledì 24 maggio, fino alle ore 18 di giovedì 25 maggio. Verranno prima messi in distribuzione i biglietti per la platea, poi, una volta esauriti quelli, i palchetti e gli altri posti disponibili in galleria.