Lucchese, ecco la ricapitalizzazione

lunedì, 29 maggio 2023, 16:12

Dovrebbe scattare nella giornata di domani la ricapitalizzazione della Lucchese 1905: si tratta di un passaggio fondamentale per dare stabilità societaria e iniziare a programmare il futuro, anche sportivo, del club. Nella giornata di domani dovrebbero dunque essere rimpinguate la casse sociali da parte dei due soci (La Tonnara srl e Pisa Immobiliare srl che fanno parte del Gruppo Bulgarella), per ricostituire il capitale sociale erososi nel tempo e che, per le normative in vigore a causa della pandemia è stato possibile non ricostituire sinora).

Complessivamente, l'iniezione di liquidità dovrebbe essere tra 800mila e un milione di euro, soldi che serviranno anche per il pagamento di quanto ancora dovuto ai calciatori (alcuni stipendi potranno essere, senza incorrere in penalizzazioni, regolati entro le prossime settimane). A quel punto, con i conti societari messi in salvaguardia, dovrebbe scattare l'accelerazione per quanto riguarda il futuro dei quadri tecnici, a partire da quello del direttore generale Deoma, dell'allenatore Maraia e dei giocatori attualmente sotto contratto.