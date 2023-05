Porta Elisa News



Lucchese, prima la ricapitalizzazione poi i quadri tecnici

sabato, 27 maggio 2023, 08:27

“I programmi sono ambiziosi. Non è nello stile del gruppo Bulgarella fare proclami prima. Stiamo lavorando per creare un club forte e la cui forza duri nel tempo. Sono rimasto colpito per la straordinaria bellezza di questa città e ho investito quasi tutto il mio tempo nella riorganizzazione di quello che stiamo mettendo in opera. Stiamo procedendo verso la ricapitalizzazione e siamo nella fase in cui si cambia un po’ pelle. Come dice il mio Presidente, dobbiamo sognare di poter vincere”: sono le parole pronunciate dall'amministratore unico della Lucchese, Ray Lo Faso dal palco del Teatro del Giglio.

Lo Faso, il braccio destro di Andrea Bulgarella in tutto il suo gruppo imprenditoriali, è concentrato da settimane nella riorganizzazione del club, prima di tutto quella finanziaria. Come noto, non è certo una sorpresa, la Lucchese deve essere ricapitalizzata dopo aver goduto dei benefici (legali) concessi a seguito della pandemia. Per la nuova proprietà arriva dunque la prima importante scadenza a cui seguiranno i pagamenti degli stipendi non ancora versati (ma la società è nei tempi previsti da Lega e Figc) nel mese di giugno.

Accanto alle operazioni di carattere finanziario, sono attese quelle tecniche: sul fronte allenatore e direttore sportivo continua infatti l'incertezza. Maraia e Deoma hanno ancora un anno di contratto, ma la sensazione è che siano modeste le possibilità di una loro conferma. Il totonomi è già partito da giorni, ma come tutte le fiere del mercato non è detto che alla fine i profili usciti siano quelli giusti: giusto per dire, il nome di Felice Evacuo come possibile direttore sportivo sembra essere già tramontato. Quello che invece è certo è che il tempo per programmare con tranquillità inizia a stringere: la nuova proprietà è arrivata a marzo, una scelta molto felice, proprio per poter programmare la nuova stagione, siamo ormai a giugno ed è tempo di stringere, almeno nelle linee guida rappresentate da allenatore e direttore sportivo.