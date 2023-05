Porta Elisa News



Maraia, ultime valutazioni prima della partenza per le Marche

martedì, 9 maggio 2023, 17:52

Quarantotto ore e poi arriverà il verdetto del campo, come sempre inappellabile: tra meno di due giorni la Lucchese sarà di scena a Ancona dove si giocherà il passaggio al turno successivo dei play off con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, da conquistare nei novanta minuti regolari. Per accedere al secondo turno, non c'è altra strada e i rossoneri lo sanno bene.

In giornata si è svolta la penultima seduta, prima della partenza per le Marche dove la Lucchese arriverà nel pomeriggio di mercoledì e mister Maraia, con un allenamento rigorosamente a porte chiuse, ha iniziato a provare le soluzioni definitive per affrontare i dorici, una squadra che nelle due gare di campionato ha strappato quattro punti su sei alla formazione rossonera, sia pure con un pizzico di fortuna nel pari conquistato nelle scorse settimane al Porta Elisa.

Se in difesa pare ormai tutto chiaro con Coletta tra i pali, e nel reparto a quattro Quirini, De Maria, Benassai e Tiritiello, il quadro a centrocampo e davanti resta molto nebuloso: sicuri del posto sembrano essere Tumbarello, Di Quinzio e Panico. Per le altre maglie è una lotta tra Visconti, Mastalli, Franco a centrocampo, mentre in attacco i dubbi sono tra Rizzo Pinna, Bruzzaniti, Ravasio e Fabbrini, ma con sole due maglie a disposizione. E non sono del tutto esclusi qualche ritocco al modulo.