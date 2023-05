Porta Elisa News



Play off, cresce l'attesa in casa rossonera

lunedì, 8 maggio 2023, 17:47

Tutto pronto per Ancona, i giocatori sono tutti a disposizione eccezione fatta per Bianchimano, che ha ormai concluso la sua stagione, ma è ancora impossibile ancora dire che tipo di formazione scenderà in campo allo stadio del Conero, tra l'altro la partita si giocherà alle ore 18 con diretta televisiva su Rai sport.

Circa la formazione, come detto, è presto per formulare ipotesi, anche se non sono da escludere nuovi innesti, così come non è del tutto da escludere un ritocco al modulo, tenendo anche conto delle caratteristiche degli avversari. I playoff, si sa, sono una lotteria e sfuggono ad ogni logica, quello che pare certo è che la Lucchese non vuole lasciare nulla di intentato.