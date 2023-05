Porta Elisa News



Russo: "Finalmente presentato il progetto per rifare lo stadio"

domenica, 14 maggio 2023, 10:18

Il dirigente rossonero Bruno Russo, ancora una volta attraverso il proprio profilo Facebook, lancia una comunicazione relativa alla presentazione del progetto definitivo per il rifacimento dello Stadio Porta Elisa. Il post, in attesa di comunicazioni ufficiali, è stato intanto condiviso anche dal direttore generale Mario Santoro.

"Finalmente è stato presentato il progetto definitivo per rifare lo stadio Porta Elisa, dopo anni di lavoro abbiamo raggiunto lo straordinario obbiettivo per la città di Lucca. Ora inizia l’iter burocratico per arrivare all’approvazione finale da parte dell’amministrazione comunale. Città ,Tifosi Stampa , e tutte le istituzioni cittadine possono finalmente vedere lo straordinario lavoro fatto da Aurora Immobiliare, che ha creduto fin da subito di poter arrivare a questa bellissima opera per la città. Opera che dovrà portare la Lucchese calcio in un’altra dimensione come merita questa meravigliosa Città, e come merita la grande passione che hanno i tifosi rossoneri.. Lucchese sempre nel cuore".

I prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per la convocazione della conferenza di servizi decisoria cui compete l'adozione del provvedimento finale.