Porta Elisa News



Targa della Lucchese, finalmente ci siamo!

giovedì, 11 maggio 2023, 16:15

"Qui il 25 maggio 1905 prese vita una grande passione che da quel giorno vibra nei cuori della città. Quella passione si chiama Lucchese". Con queste parole incise sulla pietra di Matraia sarà ricordata la data e il luogo di fondazione del Lucca Foot-ball Club, oggi Associazione Sportiva Lucchese Libertas 1905. La giunta comunale nella seduta di ieri (mercoledì 10 maggio) ha infatti approvato l'esecuzione e l'installazione di un'epigrafe commemorativa che sarà collocata e inaugurata nel prossimo anniversario sulla facciata del palazzo dietro al coro di San Michele in Foro.

L'iniziativa nacque il 25 maggio 2015, quando per celebrare il centodecimo compleanno della squadra, il gruppo di azionariato popolare Lucca United organizzò una grande festa in onore della Lucchese proprio in quel punto della città e all'interno dei locali suddetti, dove fu rievocata la firma dell'atto di fondazione e, alla presenza del primo cittadino, fu apposta simbolicamente una targa provvisoria per ricordare a tutti il luogo e la data in cui prese forma il calcio a Lucca.

Successivamente, il 20 giugno 2019, venne poi approvata dal Consiglio Comunale una mozione dell’allora consigliere di opposizione Fabio Barsanti, finalizzata alla progettazione e realizzazione della targa in pietra definitiva da parte del Comune di Lucca, a celebrazione di un evento così importante per la memoria collettiva di tifosi e cittadini. Dopo anni di attesa la giunta Pardini ha finalmente dato piena attuazione a quei propositi.



“Questa delibera è una piccola conquista di questa amministrazione, dei tifosi e di tutta la città – dichiara l’assessore allo sport Barsanti – perché dalla promessa dell’allora sindaco Tambellini nel 2015, sollecitata anche dalla mozione del sottoscritto nel 2019, niente di niente era stato fatto dalla precedente amministrazione per sette lunghi anni. Adesso ci siamo, la delibera è approvata e la targa pronta, e abbiamo deciso di inaugurarla ufficialmente proprio nel pomeriggio di giovedì 25 maggio. E proprio perché si tratta di un evento e di rendere onore a una richiesta del popolo rossonero, il 25 maggio quest’anno non passerà inosservato, ma abbiamo intenzione di celebrarlo come si deve. Sarà una sorpresa, e nei prossimi giorni daremo maggiori dettagli su quella che dovrà essere una festa per tutti i lucchesi”.