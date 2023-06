Porta Elisa News



Anche Gomez nel mirino dei rossoneri?

giovedì, 29 giugno 2023, 16:15

La voce arriva direttamente da Crotone, dove il sito www.calciocrotone.it annuncia in un articolo dell'interessamento della Lucchese per Guido Gomez, attaccante centrale classe 1994, lo scorso anno in gol per 13 volte su 33 presenze.

Secondo i colleghi calabresi, Gomez sarebbe di nuovo al centro dell'interessamento della Lucchese. "Adesso – si legge – Lucchese punta decisa su Guido Gomez, uno dei protagonisti dell’ultimo campionato. Infatti l’attaccante nato a Vico Equense ha chiuso la stagione con 13 reti e 1 assist in 33 presenze. Ha un contratto con il Crotone fino a giugno 2025 ma la cessione al club toscano potrebbe definirsi appena il mercato estivo entreerà nel vivo". Gomez ha indossato le maglie, tra le altre, anche di Triestina, Renate, Catanzaro, Akragas e Juve Stabia.