Deoma-Maraia: primi contatti della società per trovare una via di uscita

sabato, 10 giugno 2023, 08:38

di diego checchi

La nuova società ha avuto un primo incontro con il ds Daniele Deoma e l'allenatore Ivan Maraia, che, come noto, hanno ancora un anno di contratto con la Lucchese. Gli incontri (i due sono stati visti separatamente dai nuovi dirigenti rossoneri Lo Faso e Mangiarano) non sono stati risolutivi, la sensazione è che ci vorranno ancora dei giorni perché venga presa una decisione in merito e tutti gli scenari sono in gioco.

Tre possono essere le possibili soluzioni: o la conferma dei due nei loro ruoli e la prosecuzione del rapporto per un altro anno (ipotesi che appare a dir poco improbabile) con Deoma che costruirà la squadra e Maraia che la guiderà in panchina; oppure l'esonero da parte della Lucchese con i due che resteranno a libro paga fino al 30 giugno 2024 con i relativi costi integrali degli stipendi; o, infine, una terza via, una possibile transazione tra le parti che permetterà ad entrambi di poter trovare squadra, senza problemi, per la prossima stagione. Ne sapremo di più forse nel corso già della prossima settimana.