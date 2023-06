Porta Elisa News



Gorgone: ecco chi è il nuovo tecnico rossonero

venerdì, 23 giugno 2023, 14:32

di diego checchi

Ecco chi è il nuovo allenatore della Lucchese. Andiamo alla scoperta di Giorgio Gorgone, classe 1976 che è alla prima esperienza da capo allenatore nei professionisti. Gorgone, romano di nascita, è stato un buon giocatore soprattutto in Serie B dove da centrocampista, centrale o mezzala, ha collezionato 273 presenze, segnando 6 reti. Gli altri 4 anni li ha giocati nella Lodigiani in Serie C1, all’inizio della sua carriera. Viene poi ingaggiato dalla Lucchese di Pino Vitale con allenatore Tarcisio Burgnich, poi sostituito da Giuseppe Papadopulo e richiamato nel finale di stagione. Quello fu l’ultimo anno di Serie B della Lucchese. Al termine di quella stessa annata, Gorgone passa all'Alzano Virescit, neopromosso in cadetteria per la prima volta, in cui non riesce ad evitare la retrocessione; seguono delle esperienze al Chievo, con cui ottiene una promozione in Serie A nel 2000-2001, al Cagliari e al Pescara, con il quale retrocede nuovamente nel 2003-2004, anche se poi il club sarà ripescato.

Nel 2004 viene ingaggiato dal Perugia, neoretrocesso tra i cadetti, arrivando sino al 3º posto finale, sfiorando la promozione e perdendo ai play-off nel campionato 2004-2005, al cui termine vedrà la società umbra non iscriversi per l'annata successiva e fallire. Nel 2005, svincolato, approda alla Triestina, sempre in Serie B, rimanendovi per 6 anni, il penultimo terminato con la retrocessione, salvo poi il ripescaggio al posto dell'Ancona, e l'ultimo chiuso nuovamente con una discesa e con la decisione di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato.

Nella carriera di allenatore è partito dalle giovanili della Triestina allenando la Berretti per un anno, per poi passare a fare il vice al suo amico fraterno Roberto Stellone che conosceva dai tempi della Lodigiani.Con lui ha condiviso diverse esperienze lavorative, la più intensa sicuramente a Frosinone dove c’è stata la storica scalata dalla Serie C alla Serie A. Dopodiché hanno condiviso insieme le piazze di Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo per poi dividersi, con Gorgone andato ad allenare la Primavera del Frosinone dove ha vinto ai playoff il campionato di Primavera 2 e raggiunto un 10° posto in Primavera 1. Il suo calcio è un calcio offensivo che prevede il 4-3-1-2 o 4-3-3. Gorgone era conteso anche dalla Triestina ma a spuntarla è stata la Lucchese.