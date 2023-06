Porta Elisa News



Lucchese, riprende quota Evacuo come direttore sportivo

venerdì, 9 giugno 2023, 08:43

di diego checchi

Ne sapremo di più fra una decina di giorni, o forse anche prima. Queste sono state le parole dell'amministratore delegato Ray Lo Faso per quanto riguarda la parte tecnica. "Il nostro direttore sportivo e il nostro allenatore attualmente sono Daniele Deoma e Ivan Maraia, anche se con loro ci confronteremo sul futuro". La nostra impressione, più che fondata però è che i due non faranno più parte del progetto Lucchese ed allora chi saranno a sostituirli?

Il direttore generale ufficialmente dal 1 luglio sarà Giuseppe Mangiarano, mentre il direttore sportivo dovrà essere ancora scelto definitivamente, il nome più gettonato è quello di Felice Evacuo che sarebbe alla prima esperienza in questo ruolo dopo una lunga carriera da bomber sui campi della Serie C. Per quanto riguarda l'allenatore, si fanno i nomi di Michele Pazienza classe 84 che nell'ultima stagione ha guidato l'Audace Cerignola, ma su di lui ci sarebbe anche il Catania. L'altro nome è Roberto Occhiuzzi ex Olbia e Gaetano Fontana ex Turris, ma non è escluso che dal cilindro venga fuori un'altro nome più esperto della categoria, staremo a vedere nei prossimi giorni.