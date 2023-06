Porta Elisa News



La Lucchese torna al Ciocco

venerdì, 9 giugno 2023, 15:24

di diego checchi

Lodevole scelta della nuova società, che ha deciso di fare il ritiro in Toscana, cioè al Ciocco. Tutto questo per agevolare l'arrivo dei tifosi a vedere la squadra e stare vicino ai giocatori durante i primi momenti della stagione. La struttura del Ciocco ha tutti i confort per ospitare un ritiro importante e i ragazzi dovranno pensare solo al campo ed iniziare la stagione nel migliore dei modi. Le date non sono ancora state fissate, anche perchè verranno ufficializzate di concerto con l'allenatore e direttore sportivo, ma quello che è certo che la Lucchese tornerà a Castelvecchio Pascoli, dove è stato già in diverse circostanze, l'ultima risale alla stagione 2018-2019 quando sulla panchina rossonera c'era Favarin. Sono state anche altre le notizie importanti, la prima squadra si allenerà durante la settimana a Saltocchio, dove verranno rifatti appositamente gli spogliatoi per la prima squadra e l'ufficio dell'allenatore e del direttore sportivo oltre ai vari magazzini. L'intenzione della nuova proprietà è quella di poter costruire una piccola palestra.

Mentre allo stadio verrà riaperta la tribuna centrale con 650 posti, verranno cambiati i seggiolini e verrà rifatta l'area hospitality. Sono iniziati i lavori al manto erboso del Porta Elisa e quelli, per così dire, di manutenzione straordinaria. Mentre, entro fine mese, la sede sociale della Lucchese si sposterà dallo stadio Porta Elisa, in una palazzina fuori dalle mura, molto probabilmente nei pressi della stazione ferroviaria. Per quanto riguarda il settore giovanile, per quest'anno verranno ancora abilitati, per gli allenamenti, i campi dell Acquedotto, ma alla fine della prossima stagione, potrebbe essere individuata un area apposita solo per il calcio, visto che il comune ha intenzione di rendere l' Aquedotto un centro polifunzionale. Settore giovanile. La figura di Bruno Russo nella nuova Lucchese sarà più che mai fondamentale perché oltre ad essere l'unico superstite della nuova società a rimanere nel CDA, sarà lui ad occuparsi del settore giovanile, con la sua competenza e esperienza al livello tecnico. C'è chi parla di una collaborazione con Augusto Rotolo per i ragazzi più piccoli, che lavorava già nella scuola calcio della Lucchese.

Marketing. Dal 1 luglio la società rossonera non si farà trovare impreparata nemmeno sotto l'aspetto del marketing e ci sarà, viene assicurato, un responsabile di grande valore, il cui nome è top secret ma il nome è già stato individuato. Squadra femminile. L'idea del presidente Bulgarella, dell'ad Lo Faso e di tutta la società Lucchese è di avere una formazione femminile perché questo è un mondo in grande espansione e la Lucchese però, era legata ad una societa assestante e quindi la società rossonera è stata molto chiara, grande disponibilità verso questa società in tutto e per tutto con Budget predefiniti e un'etica morale importante ed una società che sia sana anche dal punto di vista economico, Su queste basi la collaborazione potrà andare avanti, altrimenti verrà percorsa un'altra strada. Marchio. Proprio l'amministratore delegato Ray Lo Faso nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la cooperativa dei tifosi Lucca United per quanto riguarda la questione del marchio della Lucchese e c'è stata una discussione molto proficua e da parte loro c'è la volontà di concedere per un'altro anno, a titolo gratuito, il marchio alla Lucchese. Anche se non è stato ancora messo nero su bianco.