Lucchese, chi si troverà il prossimo allenatore

domenica, 11 giugno 2023, 08:34

di diego checchi

Chi gestirà il mercato rossonero (con Daniele Deoma non destinato a rimanere così come l’allenatore Maraia) si troverà di fronte a una rosa che dovrà essere ovviamente completata, ma che ha già dei giocatori sotto contratto per un altro anno. Vediamo la situazione della rosa rossonera.

Portieri

Coletta e Cucchietti hanno un contratto fino al 2024 mentre per Riccardo Galletti il contratto scadrà il 30 giugno 2023. Da capire quindi se i portieri resteranno entrambi o se verrà fatta una scelta, magari puntando su un giovane come alternativa.

Difensori

Andrea Tiritiello sarà uno dei perni della nuova Lucchese perché ha ancora un anno di contratto con l’opzione di rinnovo. Anche Matteo Bachini ha ancora un anno di contratto ma il suo futuro è incerto così come Tommaso Merletti e Davide Pirola. Molto probabile per non dire sicura la conferma di Ettore Quirini e Francesco Benassai, mentre è vicinissimo a essere rinnovato il contratto a Vincent De Maria. Edoardo D’Ancona invece, essendo un 2005, o rimarrà nella rosa rossonera o andrà a fare esperienze in Serie D. Manuel Alagna ha ancora un anno di contratto e crediamo che possa essere molto utile alla causa rossonera.

Centrocampisti

È molto vicina la conferma di Domenico Franco, mentre tutto da definire sarà il futuro di Antonio D’Alena e di Alessandro Mastalli. Elia Visconti invece molto probabilmente non farà più parte della Lucchese del futuro visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Con ogni probabilità cambierà squadra anche Lorenzo Ferro che il contratto in scadenza. Sicuri di rimanere sono Andrea Rizzo Pinna e Giorgio Tumbarello che hanno il contratto fino al 2024 mentre Di Quinzio rientrerà per fine prestito al Pisa e poi la società neroazzurra deciderà il suo futuro.

Attaccanti

La Lucchese dovrà rifare quasi completamente la prima linea perché Giuseppe Panico rientrerà per fine prestito al Crotone, così come Giovanni Bruzzaniti. Da capire il destino di Diego Fabbrini anche se il suo desiderio sarebbe quello di rimanere a Lucca e potrebbe essere trovato un accordo per il rinnovo. Andrea Bianchimano se ne andrà sicuramente e rientrerà per fine prestito alla Viterbese mentre è praticamente certa la conferma con un contratto biennale di Mario Ravasio. Ancora un anno di contratto per Romero ma bisognerà capire se l’attaccante di Cuneo vorrà giocare con maggior continuità. Gioacchino Catania rientrerà per fine prestito alla Sampdoria.

In tutto la rosa rossonera è composta da 13 giocatori.