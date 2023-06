Porta Elisa News



Lucchese: la ricapitalizzazione porta un nuovo socio e un albergo

giovedì, 15 giugno 2023, 07:30

di fabrizio vincenti

La ricapitalizzazione societaria porta in dono alla Lucchese un albergo e un nuovo socio. Sono queste le novità più rilevanti dell'operazione messa in piedi dal Gruppo Bulgarella per ricapitalizzare il club rossonero e le perdite degli ultimi esercizi che, in base a una opzione offerta dalla legge a seguito della pandemia, non erano ancora state ripianate dalla precedente gestione.

Il 7 di giugno scorso, oltre a essere ripianate le perdite, il capitale sociale è passato da 22mila euro a 500mila attraverso un conferimento, ecco la prima novità, non effettuato dalle due società che detenevano le quote che non hanno versato nulla, ovvero La Tonnara srl e l'Immobiliare Pisa srl, ma con un terzo soggetto che si è fatto totalmente carico dell'operazione entrando a comporre la compagine societaria. Si tratta della Immobiliare Ponte srl che ha 10mila euro di capitale sociale, che si occupa di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e che è totalmente posseduta da Andrea Bulgarella registrando negli ultimi due anni perdite minime pari a 148mila e 172mila euro (2021 e 2020).

Complessivamente, la Lucchese aveva in pancia una perdita cumulata negli anni di 2.043.265 euro (750mila nel 2023 altri 743mila nel 2022) che, come detto, è stata ripianata dalla nuova società Immobiliare Ponte srl: il patrimonio conferito in società "andrà in parte a copertura della perdita ed in parte a ricapitalizzare le quote dei soci non sottoscrittori, attuandosi così un conferimento non proporzionale", come si legge dal verbale di assemblea.

Tradotto: Immobiliare Ponte srl ha conferito per entrare nella Lucchese un immobile pari al valore di 4.160.992 euro. Una cifra enormemente più alta di quella corrispondente all'8 per cento del capitale del club rossonero (pari a 40mila euro del capitale stesso su un totale di 500mila) di cui ora è titolare. Tecnicamente l'operazione è avvenuta con un sovrapprezzo di 3.682.992 euro, ad un prezzo nettamente superiore a quello avrebbe dovuto essere pagato, di fatto pagando una sorta di "avviamento" che viene riconosciuto al club per chi entra in società. Con questa operazione, la Lucchese è ora di proprietà al 46 per cento di Immobiliare Pisa srl e, stessa percentuale per La Tonnara srl e all'8 di Immobiliare Ponte srl.

Immobiliare Ponte srl ha materialmente conferito un ramo di azienda del complesso immobiliare Hotel Granduca di San Giuliano Terme che dal 7 giugno è nella piena proprietà del club rossonero e che dovrebbe essere utilizzato, si legge nella relazione allegata, "dalle squadre della Lucchese Calcio 1905 per i ritiri e come foresteria per i propri tesserati ed un'altra parte sarà oggetto di affitto di azienda, per la quale esiste già un'ipotesi con canone di locazione pari ad euro 500.000 annui".