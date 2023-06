Lucchese, per la panchina c'è anche Modesto

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 11 giugno 2023, 08:34

Chi gestirà il mercato rossonero (con Daniele Deoma non destinato a rimanere così come l’allenatore Maraia) si troverà di fronte a una rosa che dovrà essere ovviamente completata, ma che ha già dei giocatori sotto contratto per un altro anno: ecco chi

sabato, 10 giugno 2023, 08:38

La nuova società ha avuto un primo incontro con il ds Daniele Deoma e l'allenatore Ivan Maraia, che, come noto, hanno ancora un anno di contratto con la Lucchese. Gli incontri non sono stati risolutivi: ci vorranno ancora dei giorni perché venga presa una decisione in merito: ecco i possibili...

venerdì, 9 giugno 2023, 15:24

Le date del ritiro non sono ancora state fissate, ma quello che è certo che la Lucchese tornerà a Castelvecchio Pascoli, dove è stato già in diverse circostanze, l'ultima risale alla stagione 2018-2019 quando sulla panchina rossonera c'era Favarin

venerdì, 9 giugno 2023, 08:43

Mentre la società sta contattando Deoma e Maraia per trovare una soluzione per interrompere il rapporto, torna di attualità il nome dell'ex attaccante come direttore sportivo del futuro, mentre per la panchina continuano a circolare i nomi di Pazienza e di Occhiuzzi