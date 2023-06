Porta Elisa News



Lucchese, sarà la settimana giusta per capire il futuro tecnico?

lunedì, 5 giugno 2023, 12:28

Sistemati i conti (e ormai siamo alle ultime battute con le registrazioni notarili sulla ricapitalizzazione), la Lucchese si avvia a programmare la prossima stagione sportiva, che peraltro ai nastri di partenza vedrà corazzate come la Spal e il Perugia, reduci da annate ad alto o altissimo livello (gli estensi vengono da una lunga serie di tornei in Serie A).

In attesa che la società, come annunciato alla stessa Gazzetta Lucchese dall'amministratore delegato Lo Faso, definisca i nuovi quadri ufficialmente, sul tavolo restano prima di tutto le questioni del direttore sportivo e dell'allenatore che hanno entrambi un altro anno di contratto. Deoma e Maraia potrebbero essere convocati già in questa settimana per capire i margini o meno per una loro permanenza oppure per individuare le modalità per un divorzio senza eccessivi strappi.

Per entrambi il futuro è con il punto interrogativo: per Deoma c'è da capire se e come sarà possibile ipotizzare una convivenza con il futuro direttore generale Giuseppe Mangiarano o se quest'ultimo preferirà virare su un uomo di sua più stretta fiducia. Stesso discorso per Maraia, il tecnico è stato portato dalla precedente gestione societaria: al di là dei risultati colti, è tutto da verificare che sia l'uomo per il prossimo campionato, anzi, i rumors danno per molto probabile l'interruzione del rapporto, tra i papabili, Michele Pazienza che ha condotto l'Audace Cerignonola ai play off nel campionato appena concluso.