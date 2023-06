Maraia-Lucchese: ecco i titoli di coda

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 30 giugno 2023, 20:19

Non è assolutamente detto che i giocatori che hanno un contratto rientrino tutti nel progetto tecnico anzi per quanto riguarda le entrate il nome nuovo della giornata è quello di Luca Siligardi, un giocatore dalla tecnica sopraffina che ha calcato palcoscenici importanti come la serie A

giovedì, 29 giugno 2023, 20:00

Tanti i nomi accostati alla società rossonera, mentre in uscita Tiritiello è sempre più uomo-mercato: le ultime richieste arriverebbero da Cluj, Carrarese e Catania. Su De Maria c'è l'interessamento del Cittadella, mentre Di Quinzio, rientrato per fine prestito, dovrebbe accasarsi al Fiorenzuola

giovedì, 29 giugno 2023, 16:15

La voce arriva direttamente da Crotone, dove il sito www.calciocrotone.it annuncia l'interessamento della Lucchese per Guido Gomez, attaccante centrale classe 1994, lo scorso anno in gol per 13 volte su 33 presenze e di proprietà della società rossoblù

mercoledì, 28 giugno 2023, 18:46

Tra i nomi che circolano, anche quello di Magnaghi e alcuni dei giocatori che erano nella Primavera del Frosinone proprio con Gorgone allenatore e Frara direttore sportivo: ecco chi potrebbero essere