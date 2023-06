Porta Elisa News



Mercato, impazzano le voci sulla Lucchese

giovedì, 29 giugno 2023, 20:00

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si sta infiammando, l'ultima voce venuta fuori è quella su Guido Gomez del Crotone, in precedenza c'era stata quella di Paloschi ma su un sito specializzato tuttomercatoweb.com il calciatore ha di fatto smentito, specificando che è in Sardegna . Intanto è ufficiale che sabato mattina ci sarà la presentazione al Real Collegio del nuovo allenatore Giorgio Gorgone e del nuovo ds Alessandro Frara e forse in quel momento si parlerà del mercato.

Molti giocatori della Lucchese sono attenzionati da altre società, addirittura su Tiritiello sembra essere piombato il club romeno Cluj che ha Andrea Mandorlini come tecnico, oltre a Entella, Ancona e tante altre squadre di Serie C. le ultime in odine di tempo sarebbero Carrarese e Catania. Vedremo se la Lucchese accontenterà il giocatore con il ritocco dell'ingaggio e allungamento del contratto (che scade il prossimo anno) o se le strade si separeranno. C'è da sottolineare che anche su De Maria, che sembrava essere uno dei confermati della prossima stagione, è piombato il Cittadella.

Un'altra voce, che per ora non trova riscontro in questa giornata, è un possibile interessamento del Rimini per mister Maraia, i romagnoli hanno chiuso l'avventura con Gaburro ma non crediamo che almeno per ora, la scelta ricada sull'ormai ex tecnico rossonero. La notizia della giornata è che il centrocampista Davide Di Quinzio non rimarrà quasi certamente alla Lucchese, il giocatore è rientrato per fine prestito al Pisa e ha allungato il contratto fino al 2025 e potrebbe andare in prestito al Fiorenzuola guidato dal neo tecnico Bonatti.