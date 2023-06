Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco c'è anche Piscopo

mercoledì, 28 giugno 2023, 18:46

di diego checchi

Il nome nuovo per l'attacco, oltre a quello di Paloschi e Ekuban, potrebbe essere quello di Kevin Piscopo che nell'ultima parte della stagione ha giocato nel Pordenone ma è stato anche alla Carrarese e all'Empoli. Chiaro è che su di lui ci saranno tante altre società di Serie C. Un'altro nome potrebbe essere quello di Simone Magnaghi, classe 1993, punta centrale che in categoria è una garanzia, dipenderà anche da quello che vorrà fare il direttore sportivo Alessandro Frara e non è escluso che dal Frosinone possa arrivare Simone Stampete, classe 2002 che giocava nella Primavera del Frosinone proprio con Gorgone.

Ma anche altri giocatori potrebbero fare al caso della Lucchese, tipo Pietro Pera, centrocampista davanti alla difesa classe 2004 che due anni giocava in Eccellenza nel Tivoli allenato dall'ex rossonero Carlo Pascucci. Potrebbe essere l'alternativa a Domenico Franco che dovrebbe, almeno di grosse novità, firmare un biennale così come Ravasio e De Maria. Ieri abbiamo detto di Paloschi e potrebbe essere lui il nome di grido per l'attacco rossonero, ma non dimentichiamoci nemmeno di Francesco Disanto, elemento in grado di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica. Per quanto riguarda le cessioni c'è da registrare il forte interessamento per Andrea Tiritiello e Giorgio Tumbarello da parte dell'Ancona. Vedremo come andrà a fine questa situazione.