Porta Elisa News



Nuova Lucchese, i primi nomi dei giocatori

martedì, 13 giugno 2023, 19:30

di diego checchi

In attesa di capire le prime reali mosse della Lucchese tutto tace, o quasi, nella giornata di oggi. Ricordiamo che la società dovrà sciogliere i nodi dell'allenatore, Francesco Modesto è in pole e quelli del direttore sportivo si fa il nome di Felice Evacuo. Diciamo pure che la società sta lavorando sotto traccia, senza farsi scappare niente e senza lasciare trasparire quali saranno le decisioni definitive, perché in fin dei conti sarà patron Andrea Bulgarella a tirare le somme e a decidere le sorti della Lucchese, dopo che Ray Lo Faso e Giuseppe Mangiarano gli avranno messo sul tavolo le carte da poter giocare.

Ci sono poi da risolvere i problemi legati al ds in carica Daniele Deoma e all'allenatore Maraia, due situazioni che in qualche modo andranno risolte, anche per rispetto del loro lavoro che comunque è stato positivo. Per quanto riguarda i giocatori iniziano ad arrivare i primi rumors, un profilo giusto potrebbe essere, per l'attacco, quello di Alberto Paloschi del Siena oppure di Simone Magnaghi del Pordenone visto che la squadra friulana non sta attraversando un periodo florido a livello economico ed ha bisogno di vendere i suoi migliori pezzi pregiati. Non è da escludere poi che venga fatto un pensierino anche a Guido Gomez del Crotone che potrebbe anche arrivare in prestito. Vedremo se tutte queste sono solo voci e indiscrezioni oppure trattative che si potranno sviluppare con il tempo.