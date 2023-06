Porta Elisa News



Paloschi in città: per lui un futuro in rossonero?

martedì, 27 giugno 2023, 15:40

Il nome circola da tempo e l'ipotesi la rilancia Noitv: Alberto Paloschi sarebbe stato visto nella giornata di ieri in un noto albergo del centro storico di proprietà della famiglia Marcucci in compagnia del direttore generale rossonero Giuseppe Mangiarano.

Il trentatreenne centravanti bresciano è praticamente libero in vista della non iscrizione del Siena al campionato dove nella scorsa stagione ha realizzato ben 13 gol e, vista la carriera, sarebbe un rinforzo di lusso per la nuova Lucchese che, secondo i rumors, sarebbe sulle tracce anche a un altro giocatore del Siena, ovvero l'esterno Francesco Di Santo e di Joseph Ekuban in uscita dalla Virtus Francavilla.