Porta Elisa, ecco il via libera della Commissione di Vigilanza

venerdì, 16 giugno 2023, 16:00

Passaggio importante e formale verso l'iscrizione al nuovo campionato per la Lucchese: è finalmente giunto il via libera della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli per l'agibilità dello stadio Porta Elisa per la prossima stagione.

La capienza sarà, per il momento identica a quella della passata stagione, ovvero 3200 posti, ma in prospettiva la Lucchese ha preso formale impegno, come dichiarato durante una recente conferenza stampa, di portare la capienza della tribuna coperta a 600 posti (attualmente sotto i 200) attraverso una serie di lavori che saranno coerenti e compatibili con il progetto del nuovo Porta Elisa. La società rossonera ha anche manifestato la disponibilità a lavorare al problema delle torri faro anche in questo caso con interventi compatibili con il progetto del nuovo impianto. La capienza attuale vede la tribuna con 200 posti, la curva Ovest con 1500, la curva Est con 500 e la gradinata con 1000.