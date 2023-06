Porta Elisa News



Porta Elisa, rinnovata la concessione con il Comune

mercoledì, 21 giugno 2023, 14:51

Rinnovata anche per la prossima stagione, ed era ovviamente fondamentale per l'iscrizione al campionato, la concessione dello stadio Porta Elisa alla Lucchese: la determina è ora appesa all'albo pretorio e riserva anche alcune novità.

Oltre allo stadio, infatti, il Comune ha concesso alla società rossonera i campi di calcio 1 e 2 in via della Macchia a Monte San Quirico (Acquedotto) e, ecco la novità anche l’Accademia del Calcio, impianto attiguo al Porta Elisa e facente parte di tale impianto così come previsto dall’art. 2 comma 5 del Regolamento comunale per l’affidamento degli impianti sportivi, a decorrere dal 1/10/2023 come da successivo verbale di consegna.

L'importo della concessione è stato fissato in 3000 euro annui, dunque praticamente simbolico, da versare entro il 31 gennaio prossimo. Sono ovviamente a carico della Lucchese gli oneri per la custodia degli impianti, a partire dal manto erboso. Il Comune si è riservato dieci giornate l'anno per utilizzare l'impianto per sue iniziative con un preavviso di almeno 20 giorni sulle date delle stesse.