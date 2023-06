Porta Elisa News



Premio Maestrelli al presidente Bulgarella

lunedì, 26 giugno 2023, 18:15

Nell'ambito del premio Maestrelli la Lucchese comunica che per la Serie C verrà premiato anche il patron rossonero Andrea Bulgarella che da pochi mesi ha acquistato tutto il pacchetto azionario della Lucchese con la volontà di rilanciare la storica società Lucchese. Questo l'intero comunicato. Comunicato stampa Premio Internazionale Tommaso Maestrelli28 giugno 2023 Montecatini Terme



Grande appuntamento per il mondo del calcio con il tradizionale e storico "Trofeo Maestrelli" giunto alla sua trentottesima edizione, che andrà in scena mercoledì sera dalle 19.30 nella rinnovata e bellissima location delle Panteraie di Montecatini.

Il "Maestrelli" dedicato al mitico allenatore della Lazio del primo scudetto, è da sempre uno dei riconoscimenti più ambiti fra gli addetti

ai lavori.

Quest'anno la giuria tecnica presieduta da Giorgio Perinetti, segretari Enzo Banti e Fabrizio Giovannini, ha assegnato il premio allenatore europeo dell'anno a Roberto De Zerbi per lo straordinario lavoro fatto al Brighton e aver tenuto alto il nome degli allenatori italiani. A questo proposito sarà consegnato un premio speciale alla carriera a Renzo Ulivieri presidente degli allenatori e punto di riferimento della scuola di Coverciano.

Per la serie A il Maestrelli è andato a Alessio Dionisi del Sassuolo e Marco Baroni per la stagione al Lecce. Il Trofeo Maestrelli per i dirigenti a Joe Barone, reduce dalle due finali con la Fiorentina e Pantaleo Corvino campione d'Italia con la Primavera del Lecce.

Un riconoscimento particolare a Rebecca Corsi entrata nel consiglio della Lega calcio dopo il grande lavoro fatto con l'Empoli.

Premiato anche Giovanni Galli, campione del mondo nel 1982, dirigente e commentatore televisivo, da anni impegnato fortemente con la Fondazione Niccolò Galli a dimostrazione di quanto possa fare il calcio anche nel

sociale.

Per la serie C premiato l'imprenditore Andrea Bulgarella che da pochi mesi ha acquistato tutto il pacchetto azionario della Lucchese con la volontà di rilanciare la storica società. Altri riconoscimenti andranno a giornalisti della carta stampata, televisioni, radio e del web, a personalità del mondo dello sport presenti alle Panteraie.