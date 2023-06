Porta Elisa News



Presentata la domanda d'iscrizione, a breve le scelte sul diesse di domani

martedì, 20 giugno 2023, 08:28

Nessun comunicato ufficiale, come del resto aveva fatto negli ultimi anni anche la vecchia società, nella convinzione che l'iscrizione al campionato sia cosa scontata, ma la Lucchese ha depositato tutta la documentazione relativa all'iscrizione al torneo 2023-2024 allegando quanto richiesto e dunque anche questo passaggio, dopo quello della ricapitalizzazione, è stato compiuto e va messo in archivio. I problemi, del resto, saranno semmai per altre società, come si può leggere quotidianamente sulla stampa.

A questo punto, dovrebbe essere questa la settimana giusta per definire prima di tutto la posizione del direttore sportivo: Daniele Deoma è rientrato dalla Sicilia e dunque ogni giorno potrebbe essere quello buono per incontrarsi con Andrea Bulgarella e fare, una volta per tutte, chiarezza. Deoma, come noto, ha ancora un anno di contratto; dunque le strade per il club rossonero sono tre: o confermarlo, o trovare un accordo per la rescissione o, infine, esonerarlo (sarebbe la soluzione ovviamente più onerosa considerando che lo stipendio lordo di un tesserato è circa il doppio del netto). Il tempo, ormai, stringe: serve sciogliere il nodo per dare spazio a chi verrà (o nell'ipotesi remota di una conferma a chi resterà) per lavorare alla nuova squadra, a partire dalla scelta del nuovo trainer.

Trainer che, nonostante il contratto per il prossimo anno, non dovrebbe essere Ivan Maraia, per il quale è a disposizione il ventaglio di ipotesi per Deoma: conferma, rescissione consensuale, esonero. Va da sé che essendo ormai nella seconda metà di giugno con un ritiro che scatterà a luglio c'è bisogno di arrivare a individuare il tecnico a breve.