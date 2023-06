Porta Elisa News



Ravasio (e non solo) verso il rinnovo

martedì, 6 giugno 2023, 08:28

Ci sarà più di qualcosa della Lucchese dello scorso campionato in quella del torneo che partirà nei prossimi mesi. Oltre alla decina di giocatori già sotto contratto (non tutti però destinati a restare), la nuova società si sta muovendo per confermare alcuni dei calciatori che erano in scadenza ma sui quali si intende scommettere anche per il futuro.

Tra essi, il più vicino alla riconferma è Mauro Ravasio, l'attaccante giunto lo scorso anno dall'Albinoleffe e che ha collezionato 25 presenze e 3 gol: per lui è pronto un rinnovo di contratto biennale, probabilmente con un ritocco di ingaggio. Ma Ravasio non è l'unico a cui si guarda in casa rossonera: i riflettori sono accesi anche sui possibili rinnovi dell'esterno Vincent De Maria, giunto a gennaio a Lucca e che nelle nove presenze collezionate ha positivamente impressionato, e su uno dei veterani della scorsa stagione, ovvero Domenico Franco che ha realizzato 30 presenze e un gol in rossonero.