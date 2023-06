Porta Elisa News



Tiritiello nel mirino dell'Entella?

mercoledì, 14 giugno 2023, 12:30

di diego checchi

La voce della giornata più o meno incontrollata, parla di un possibile interessamento da parte della Virtus Entella di Gennaro Volpe per Andrea Tiritiello. Il difensore rossonero è stato uno dei più positivi della passata stagione e le proposte non gli mancano certamente. Ricordiamo però che il giocatore dell'Isola D'Elba ha ancora un anno di contratto con la Lucchese con opzione per il secondo e visto che patron Bulgarella vuole fare una squadra competitiva, almeno di offerte irrinunciabili, sarebbe quanto mai opportuno ripartire da quello che più volte è stato il capitano rossonero, perché a nostro avviso, è il miglior difensore della Serie C. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Certo è che se la Virtus Entella volesse fortemente Tiritiello si dovrà presentare con un bel gruzzoletto di soldi per portarselo via. Intanto per quanto riguarda l'allenatore e il direttore sportivo ancora nessuna novità, ma è solo questione di giorni.

Deoma è fuori Lucca e quindi non ha potuto incontrare Bulgarella, ma il patron sembra aver ribadito proprio ieri ai suoi più stretti collaboratori, quanto sia importante la figura del ds di Licata. Per quanto riguarda l'allenatore resistono sempre i soliti nomi, ma quello in pole position è Francesco Modesto, attualmente sotto contratto con il Vicenza, ma non sono esclusi altri nomi tipo quello di Salvatore Sullo, Giacomo Modica oppure ci potrebbe essere anche la novità di Alberto Aquilani, un tecnico in rampa di lancio che ama fare il calcio offensivo, proprio come piace a patron Bulgarella. Il trainer della primavera della Fiorentina sembra essere ad un passo dall'addio con i viola e vuole provare un'esperienza tra i grandi che non sia proprio la Lucchese il suo punto di partenza?