Porta Elisa News



Visconti, il futuro potrebbe essere lontano da Lucca

venerdì, 16 giugno 2023, 08:30

di diego checchi

Che fine farà un giocatore importante come Visconti che nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti cardine prima di Pagliuca e poi di Maraia ricoprendo diversi ruoli del campo ed essendo un jolly molto prezioso per la squadra? La situazione sta in questi termini: a lui scade il contratto il prossimo 30 giugno e non sappiamo ancora se la Lucchese abbia interpellato o meno il suo procuratore. L'unico a poterlo fare sarebbe Giuseppe Mangiarano, amministratore delegato rossonero, visto che attualmente il direttore sportivo Deoma non sta lavorando. E se ci sarà un nuovo ds non è stato ancora ufficializzato, di conseguenza all'apparenza sembra essere tutto fermo, anche se nel calciomercato tutto può succedere e poi a Visconti le proposte certamente non mancano, forse anche da categorie superiori.

Sarebbe comunque un peccato perdere a zero un giocatore del genere classe 2000, soprattutto se la Lucchese vorrà fare una squadra abbastanza competitiva. Intanto l'ex allenatore rossonero Guido Pagliuca sembra essere ad un passo dal Livorno, squadra che punta a vincere il campionato di Serie D. La storia è questa, l'ex tecnico della Lucchese ha un contratto con il Siena fino al 2024, ma in casa bianconera le acque sono agitate e ci potrebbe anche stare che non si scrivesse al campionato, ecco che il Livorno è piombato sul tecnico e proprio oggi sembra aver trovato la soluzione per la rescissione del contratto e tra pochi giorni dovrebbe legarsi al club amaranto. Livorno che sta puntando in maniera importante anche l'ex ds rossonero Antonio Obbedio, che però è conteso anche dalla Juve Stabia, il ds nel giro di 48 ore prenderà la sua decisione e capiremo così se si andrà a formare una coppia tutta ex Lucchese. Sempre riguardanti agli ex rossoneri, c'è da notare che Nicholas Bensaja, retrocesso con l'Imolese, è nel mirino di Olbia e Recanatese.