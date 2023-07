Porta Elisa News



Benassai e Tiritiello, la coppia difensiva rossonera fa gola a tanti

lunedì, 3 luglio 2023, 17:01

Andrea Tiritiello e Francesco Benassai sono stati tra i protagonisti della scorsa stagione rossonera, grazie al loro apporto la difesa è stata una delle meno battute del campionato e ora, a calciomercato ormai avviato, la coppia gode di parecchi estimatori.

Tiritiello, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, è appetito da Entella, Carrarese, Catania, Cluj e Ancona, con la società dorica che sembra decisa a sferrare l'assalto anche per l'altro centrale rossonero (nella foto), anch'esso ancora con un anno di contratto. Nei prossimi giorni la società dovrebbe incontrare i procuratori dei due giocatori per capire i margini per un allungamento di contratto (con ritocco e su questo le posizioni sarebbero ancora distanti) o per individuare le condizioni per una eventuale cessione o, ancora, ma sembra più improbabile, per mandare i giocatori in scadenza naturale nel 2024.