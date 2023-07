Porta Elisa News



Mercato: Gucher, è fatta

venerdì, 21 luglio 2023, 18:59

di diego checchi

Robert Gucher è un nuovo giocatore della Lucchese, il centrocampista svincolato dal Pordenone ha accettato la proposta della società rossonera, lìufficialità è arrivata in questi minuti e sarà uno dei rinforzi di qualità a disposizione di mister Gorgone. Gucher vanta una quantità di presenze incredibile: 24 in serie A, 169 in serie B, 123 in serie C, in carriera ha indossato le maglie tra le altre di Pordenone, Pisa, Frosinone, Vicenza.

"Arriva in rossonero il centrocampista Robert Franz Gucher. Nato a Graz, in Austria, il 20/02/1991. Il mediano – is legge nella nota della società rossonera - nella sua carriera calcistica in Italia ha disputato 358 tra i professionisti, collezionando 22 reti. Sarà legato alla Lucchese fino al 30/06/2025".

Piano piano la rosa si sta completando considerando anche il fatto che ci sarà lo slittamento dei campionati all'11 settembre per i ricorsi delle squadre che vogliono essere ammesse in B o in C. La carriera di Gucher parla da sola, perché il mediano austriaco classe 1991 ha giocato in serie e in squadre importanti.