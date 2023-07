Porta Elisa News



Il mercato non decolla, attesa per i primi colpi

venerdì, 14 luglio 2023, 08:30

di diego checchi

Domenica la Lucchese dovrebbe partire per il ritiro del Ciocco, anche se di comunicazioni ufficiali da parte della società non ci sono ancora state, e i tifosi aspettano di capire quali sono i primi colpi da inserire nella rosa rossonera. Siamo convinti che il direttore sportivo Frara stia lavorando a fari spenti e che a ore ci possano essere i primi annunci. L'attuale rosa è composta da 13 giocatori, ovviamente verranno aggregati alla squadra anche molti primavera, per dare a Gorgone un numero congruo per poter lavorare e con il passare del tempo la Lucchese sistemerà le giuste pedine.

Certo che i tifosi sono un pò in ansia perché il mercato non decolla e a due giorni dalla possibile partenza per il ritiro c'è una squadra incompleta in tutte le parti. Intanto c'è da sottolineare che la Lucchese vorrebbe trattenere l'attaccante Andrea Bianchimano, svincolato dalla Viterbese, ma su di lui ci sono anche Renate e Messina. Il giocatore di Milano a Lucca non ha lasciato un ottimo ricordo e vorrebbe sicuramente ritrovarsi e far vedere tutto il suo valore. E' invece sfumato l'arrivo a Lucca di Gabriele Bracaglia, il giocatore di proprietà del Frosinone ha accettato la proposta del Renate, quindi il direttore Frara dovrà buttarsi su un altro giocatore. Staremo a vedere nei prossimi giorni quello che succederà, certo questo silenzio non fa bene ai tifosi.