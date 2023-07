Porta Elisa News



Per la difesa vicino l'arrivo di Perrotta

lunedì, 31 luglio 2023, 06:29

Nuovo acquisto per la Lucchese targata Bulgarella: è in arrivo il difensore esterno Nicolas Perrotta, classe 2001, che vanta trascorsi nelle giovanili della Cremonese e in serie D (nel Calvina Desenzano e nel Sona). Perrotta gioca abitualmente sulla fascia sinistra e dunque è la naturale alternativa a De Maria.

Mancano ancora (almeno)un centrocampista, con la Lucchese che insegue il sogno di Giuseppe Leone, un centrale di difesa dopo la partenza di Bachini e una punta in grado di fare la differenza. Tra i nomi papabili aggiuntisi nelle ultime ore anche quello dell'ex Livorno, Reggina e Cosenza (con numerose presenze in serie B) Gabriele Gori, classe 1999, di proprietà attualmente della Fiorentina. Nell'ultimo campionato ha giocato in serie B nella Reggina dove ha messo a segno tre gol in 34 presenze. Ma per l'attaccante potrebbe essere necessario anche più tempo, non dimenticando che il campionato comincerà con ogni probabilità ben oltre il 27 agosto, data sulla carta prevista, causa gli ennesimi ricorsi per le iscrizioni.