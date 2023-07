Porta Elisa News



In porta potrebbe non essere finite le sorprese: anche Palmisani nel mirino?

martedì, 25 luglio 2023, 09:04

Potrebbe non fermarsi al centrocampista Cangianiello l'asse Frosinone-Lucchese. Da più parti continua infatti a circolare il nome del portiere della Primavera laziale Lorenzo Palmisani, fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19 di mister Bollini. E questo nonostante l'arrivo in rossonero di un altro giovane portiere, ovvero Niccolò Chiorra dall'Empoli.

Palmisani, classe 2004, ha disputato 27 partite nell'ultimo campionato di Primavera 1 agli ordini di mister Gorgone, mettendosi talmente in luce da meritare la convocazione in Nazionale di categoria. Sulle sue tracce sarebbe anche il Vicenza. L'eventuale arrivo, comporterebbe la partenza certa di almeno uno degli altri portieri in rosa, ovvero Coletta e Cucchietti, ma forse di tutti e due. E significherebbe una vera e propria rivoluzione tra i pali con la scelta della società di puntare su due under.