La Lucchese saluta il Ciocco

martedì, 25 luglio 2023, 09:04

Potrebbe non fermarsi al centrocampista Cangianiello l'asse Frosinone-Lucchese: da più parti continua a circolare il nome del portiere della Primavera Lorenzo Palmisani, fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19 di mister Bollini

lunedì, 24 luglio 2023, 16:56

Il portiere classe 2001 è stato ufficializzato dalla Lucchese: di proprietà dell'Empoli, vanta due campionati da titolare prima nel Taranto poi lo scorso anno nel Mantova e con ogni probabilità sarà lui a partire titolare. E dal Frosinone arriva il giovane centrocampista Cangianiello

lunedì, 24 luglio 2023, 15:51

Il neo centrocampista rossonero è carico più che mai e affida al suo profilo social la spiegazione del suo arrivo alla Lucchese: "Società seria e gente seria sentirmi considerato in squadra e vivere in luogo in serenità con i miei cari.

domenica, 23 luglio 2023, 17:43

Alla Lucchese potrebbe arrivare Niccolò Chiorra, classe 2001. Il ragazzo, scuola Fiorentina, è di proprietà dell'Empoli e le ultime due stagioni lo hanno visto protagonista come portiere titolare prima nel Taranto e poi, nell'ultima, nel Mantova