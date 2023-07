Porta Elisa News



La Lucchese ufficializza la presidenza Bulgarella

giovedì, 6 luglio 2023, 07:34

Era stato annunciato nelle scorse settimane, ora arriva l'ufficialità: Andrea Bulgarella è il nuovo presidente della Lucchese. Nel cda rossonero, oltre al numero uno, siedono Lo Faso, Mangiarano e Russo.

!Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Lucchese 1905, insediatosi lo scorso 29 giugno – si legge in una nota della società – sarà composto da: Andrea Bulgarella, Presidente; Ray Lo Faso, Amministratore Delegato, Giuseppe Mangiarano, consigliere di amministrazione, Bruno Russo, consigliere di amministrazione". Esce dal cda il vecchio presidente Alessandro Vichi.

La Lucchese, come noto, è ora di proprietà di tre società del gruppo Bulgarella: La Tonnara srl (46 per cento), Immobiliare Pisa srl (46 per cento) e Immobiliare Ponte srl che ha provveduto alla ricapitalizzazione ai primi di giugno (8 per cento).