Porta Elisa News



Leone, nome caldo per il centrocampo

giovedì, 27 luglio 2023, 15:59

E' Giuseppe Leone, scuola Juventus, il nome caldo e nuovo per rinforzare il centrocampo rossonero. Il giocatore classe 2001 sarebbe una delle opzioni per rinforzare il reparto centrale della formazione di mister Gorgone e in queste ore si starebbero sviluppando i contatti tra la società rossonera e l'entourage del giocatore.

Leone nonostante la giovane età, vanta già tre campionati da titolare in Serie C: i primi due con la Juventus B dove è cresciuto, lo scorso anno a Siena con mister Pagliuca dove ha collezionato 35 presenze e dove aveva un contratto sino al 2026 prima dell'estromissione dei bianconeri dalla Lega Pro.