Porta Elisa News



Lo Faso alla presentazione del ritiro: "Presto arriveranno nuovi giocatori"

lunedì, 17 luglio 2023, 16:49

di diego checchi

Nella splendida location del Ciocco, alla Locanda la Posta si è svolta la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Ciocco, che durerà 15 giorni. A fare gli onori di casa erano presenti Andrea Barbuti amministratore delegato del Ciocco, Ray Lo Faso amministratore delegato della Lucchese, Lorenzo Tonini assessore allo sport del Comune di Barga, Bruno Russo esponente del CDA della Lucchese e Giuseppe Mangia operation manager dell'hotel del Ciocco. Il primo a parlare è stato Andrea Barbuti che ha ringraziato la Lucchese per aver scelto la località del Ciocco: "E' una giornata importante per rinsaldare una relazione storica fra noi e la Lucchese. Il Ciocco è una realtà che gestisce ritiri ed eventi di livello, e siamo onorati di avere con noi la Lucchese. Il Ciocco è a disposizione del mondo sportivo da sempre, abbiamo investito molto per mettere in perfette condizioni il campo di calcio che da sempre ospita tantissime squadre di alto livello e avere la Lucchese ci riempie di orgoglio".

In seguito ha preso la parola Ray lo Faso amministratore delegato rossonero: "Ringraziamo tutti per l'ospitalità, è la struttura ideale per organizzare un ritiro. Vogliamo iniziare con il piede giusto questa stagione, per questo abbiamo scelto di venire al Ciocco. Sono soddisfatto di questi primi giorni per come sta reagendo la nuova struttura organizzativa. Presto arriveranno nuovi giocatori e noi siamo qua in blocco con tutta la società, domani anche con il presidente Bulgarella per dimostrare la nostra vicinanza alla squadra. C'è un piano dettagliato di amichevoli e eventi, tipo presentazione prima maglia e apertura compagnia abbonamenti. Tutti questi eventi occuperanno i prossimi 15 giorni e nei prossimi giorni verrà comunicato tutto dal nostro ufficio stampa. Compreso anche la parte sportiva".

Dopo Lo Faso è stata la volta di Lorenzo Tonini, assessore allo sport comune di Barga: "Ringrazio la Lucchese per aver scelto il Ciocco, ma anche quest'ultimo per aver dimostrato di essere all'altezza di queste società sportive ed è sempre sul pezzo in tutto. La Lucchese ha fatto un ottima scelta e siamo onorati, questo sarà motivo di rinascita per tutti. Speriamo di festeggiare tutti insieme la promozione."

Bruno Russo ha sottolineato:" Il Ciocco è il posto ideale per fare un ritiro di precampionato e sopratutto è vicino alla città per far venire i tifosi a vedere la Lucchese del futuro. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta". Infine ha concluso Giuseppe Mangia operation manager dell'hotel del Il Ciocco:" La nostra organizzazione ha cercato di lavorare ed investire per permettere alla lucchese di fare un precampionato di altissimo livello. Siamo onorati come amministrazione di avere la Lucchese qui con noi. E speriamo che tutto vada per il meglio."