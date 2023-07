Porta Elisa News



Lucchese, si attendono i primi arrivi

domenica, 9 luglio 2023, 09:13

A una settimana dal ritiro del Ciocco, la Lucchese è ancora un cantiere aperto. A fronte della dozzina di giocatori sotto contratto dalla scorsa stagione, si sono aggiunti di recente i rinnovi di Ravasio e di De Maria, ma, per il momento, non sono ancora stati ufficializzati nuovi arrivi. Come spiegato dal nuovo diesse Frara durante la conferenza stampa di presentazione, l'intenzione è di muoversi senza sbagliare colpi, soprattutto per i giocatori di maggior peso, ma è chiaro che in questa settimana sono attesi nuovi arrivi, anche per consentire a mister Gorgone di poter effettuare gli allenamenti in modo proficuo, cosa praticamente impossibile con un gruppo di nemmeno quindici giocatori.

La Lucchese starebbe muovendosi su un portiere (si è fatto anche il nome di Lanna), un difensore, due centrocampisti di spessore e una punta in grado di garantire i gol mancati nello scorso campionato (su tutti Samuel Spallutoill cui cartellino è della Fiorentina) . Ma molte voci si rincorrono e si spengono con la stessa facilità: tra le ultime, quelle sull'esterno Francesco Golfo liberatosi dal Picerno, il giovane difensore scuola Frosinone Gabriele Bracaglia. Da definire, tra coloro che invece hanno militato lo scorso anno in rossonero, la posizione di Fabbrini. Sul fronte delle uscite, tutta da verificare la posizione di Tumbarello, Tiritiello (l'ultimo a farsi avanti di una lunga serie di pretendenti è stato il Padova), Benassai e Rizzo Pinna.