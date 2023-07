Porta Elisa News



Maraia ha rescisso

sabato, 29 luglio 2023, 16:57

Le strade tra la Lucchese e Ivan Maraia si sono già del tutto separate: il tecnico che non è stato riconfermato dalla nuova società ma che era rimasto dipendente avendo un contratto biennale, ha rescisso il contratto con il club rossonero.

Contatti in tal senso si sarebbero registrati anche in queste ore e alla base della scelta ci sarebbe l'opportunità di andare alla guida di una panchina di una formazione toscana di serie D intenzionata a disputare un campionato di vertice.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota comunica di aver risolto venerdì 28 luglio consensualmente il contratto con il tecnico Ivan Maraia, che lo teneva legato ai rossoneri fino al 30/06/2924. La società rossonera ringrazia Maraia per la professionalità dimostrata nel suoi anno di permanenza a Lucca augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura sportiva".