Mercato, Pellizzari e Silvestro i nuovi nomi

giovedì, 20 luglio 2023, 16:25

di diego checchi

Il mercato della Lucchese sta prendendo sempre più piede, infatti anche oggi sono usciti due nomi che potrebbero fare al caso della Lucchese. Il primo è difensore centrale Stefano Pellizzari, svincolato ex Fermana, ma su di lui ci sono anche Ancona e Albinoleffe che gli fanno la corte considerando le qualità del giocatore. Pellizzari è un classe 97' che ha iniziato a giocare nelle giovanili del Cesena per poi passare alla Juventus e iniziare a girovagare in Serie C con le maglie di Carrarese, Ravenna, Reggio Audace, Vis Pesaro e Fermana, in tutto ha collezionato 156 presenze, ed ha giocato anche UEFA Youth League con la Juventus: è un prospetto molto interessante per la Serie C e chi lo prenderà farà un grande colpo.

Il possibile arrivo di Pellizzari non significherà quasi certamente un addio di Tiritiello, perché i due possono coesistere tranquillamente e per avere una squadra forte ci vogliono almeno tre difensori centrali di indubbio valore. Un'altro nome che è uscito fuori è quello di Vincenzo Silvestro, in uscita dal Mantova e che dopo tre stagioni non dovrebbe continuare con i virgiliani. Il centrocampista scuola Bologna è seguito anche da Albinoleffe, Renate e Pro Patria, ma anche la Lucchese con il ds Frara ci ha fatto un pensierino. Passi in avanti per l'arrivo in rossonero di Malik, vedremo se l'affare si potrà concludere o meno, anche se ci sono buone possibilità, mentre si registra un forte interesse per il centrocampista scuola Frosinone Simone Cangianiello.