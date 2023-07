Mercato, per la porta si pensa a Chiorra

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 22 luglio 2023, 19:13

Matteo Bachini è vicinissimo a divenire un nuovo giocatore della Juve Stabia dove ritroverà mister Pagliuca. Il difensore ha già lasciato il ritiro del Ciocco e dunque c'è da presumere che la trattativa sia ormai in via di conclusione

sabato, 22 luglio 2023, 14:15

Ancora un rinforzo a centrocampo per mister Gorgone: Malik Djibril è un nuovo giocatore rossonero, ha firmato un contratto per tre stagione, come comunica la stessa Lucchese con una nota stampa.

venerdì, 21 luglio 2023, 18:59

L'austriaco classe 1991 Robert Gucher è della Lucchese, il centrocampista svincolato dal Pordenone ha accettato la proposta biennale della Lucchese e sarà uno dei rinforzi di qualità a disposizione di mister Gorgone

venerdì, 21 luglio 2023, 18:02

Prima conferenza stampa dal ritiro del tecnico rossonero: "Ho un gruppo importante con cui sto lavorando bene, ho ragazzi predisposti al gioco. Cangianiello? E' un gran giocatore..."