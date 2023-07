Porta Elisa News



Mercato, si tratta per due rinnovi

giovedì, 13 luglio 2023, 12:31

Quando mancano ormai una manciata di giorni al via al ritiro rossonero del Ciocco, la Lucchese è ancora in attesa di annunciare i suoi primi nuovi acquisti, mentre qualche novità trapela sul fronte dei rinnovi.

A tenere banco sono i possibili rinnovi di Domenico Franco, la cui squalifica di quattro giornate rimediate nel play off di Ancona non dovrebbe pesare più di tanto, e quello, forse più problematico, di Diego Fabbrini. L'estroso esterno arrivato a gennaio sembrava il primo tassello per la nuova Lucchese ma, per ora, non è stato ancora trovato l'accordo per proseguire insieme nella prossima stagione. La sua permanenza è possibile, ma non c'è ancora nero su bianco.